قمة العلا.. قادة الخليج يجتمعون في السعودية الثلاثاء المقبل

تستضيف محافظة العلا بالمملكة العربية السعودية، أعمال الدورة الـ 41 للمجلس الأعلى لـ مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المزمع عقدها في الرياض، بتاريخ 5 يناير 2021.

وبادر أهالي العلا والمواطنون بالاحتفاء بهذا العرس الخليجي المنتظر بتسليط الضوء عبر مواقع التواصل الاجتماعي على جمال العلا الخلاب وتاريخها، كما تم تداول الصور والمعلومات حول جمال هذه المحافظة وطبيعتها الآسرة، وذلك وفق لما ذكرته صحيفة عاجل.

ورحب مجلس الوزراء برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، بقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المشاركين في الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون، في محافظة العلا يوم الثلاثاء المقبل.

وأعرب مجلس الوزراء، ضمن الجلسة المرئية التي عقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، عن آماله أن تكلل أعمال هذه القمة بالنجاح في تعزيز العمل المشترك وتوسيع التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء في المجالات كافة، تحقيقًا لتطلعات مواطني دول المجلس وآمالهم.

يُذكر أن مجلس التعاون الخليجي، كان قد أعلن قبل أيام، أن خادم الحرمين الشريفين كلف الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي بنقل الدعوات إلى قادة دول المجلس للمشاركة في أعمال الدورة.