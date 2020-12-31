عروض عبداللطيف جميل 2021 للسيارات الجديدة والمستعملة بنظام التأجير التمويلي

عروض عبداللطيف جميل 2021 تتمثل في عروض نهاية العام على أنواع مختلفة من السيارات، وخصوصًا التي زاد الإقبال عليها خلال عام 2020، ويوفر عبد اللطيف جميل أنواع مختلفة من التمويل على السيارات، سواء التي تدخل في إطار العروض، أو التي تقع خارج هذا الإطار، حتى يستطيع الأغلبية الاستفادة والحصول على سيارة جديدة، بموديلات حديثة، وإمكانيات رائعة، مثل سيارات تويوتا المميزة التي حصلت على نسبة كبيرة من العروض الجديدة، كما عبداللطيف جميل تمويل وتقسيط السيارات يوفر لك الحصول على سيارة بدون دفعة أولى فاحصل على سيارتك من شركة عبداللطيف جميل للسيارات المميزة.

عروض عبداللطيف جميل 2021

عبداللطيف جميل تقسيط يعتبر واحد من أهم الشركات السعودية التي تقدم عروض وخصومات على تمويل السيارات، وهناك عروض متنوعة على السيارات في الشركة من بينها عروض تويوتا 2020 تقسيط موديلات رائعة وأسعار مميزة، والتي ستكون وفق التالي:

احصل على أجدد عروض سيارات تويوتا جي اكس 2 الدفع الثنائي، وقم بسداد 2108 ريال سعودي في الشهر.

أو احصل على سيارة راش 2021 استاندرد بقسط شهري يصل إلى 1307 ريال سعودي.

وهناك سيار كانوفا أساسي أوتوماتيك، بقسط شهري 1828 ريال سعودي.

وهناك عروض على سيارات كورولا سيفي تي جير أوتوماتيك، احصل على تقسيط السيارة بقيمة 1246 ريال سعودي.

كما أن هناك سيارة ياريز أساسي جير عادي بسعر التأجير التمويلي في الشهر 874 ريال سعودي.

عروض عبداللطيف جميل للسيارات المستعملة

وهناك أيضًا تمويل للسيارات المستعملة التي تربي حاجات المواطنين في المملكة العربية السعودية، من شركة عبد اللطيف جميل، فهناك التأجير التمويلي وهناك المرابحة أو القسط، ويمكن تقديم طلب التمويل من خلال نموذج طلب تمويل سيارات مستعملة إلكترونيًا.

عبداللطيف جميل تقسيط عروض 2021

بدون دفعة أولى احصل على سيارات مميزة من عبد اللطيف جميل، منها سيارة اكسنت بسعر التأجير التمويلي 1024 ريال سعودي في الشهر، وسيارة سانتافي بسعر 1955 ريال سعودي في الشهر الواحد، وهناك سيارة سبورتاج بسعر 1540 ريال سعودي، بالإضافة إلى سيارة بيجاس بسعر 844 ريال سعودي في الشهر.

ويدخل في إطار عروض عبداللطيف جميل 2021 مجموعة من السيارات الصيني الحديثة، منها سيارات جيلي، التي يمكن الحصول على أنواع مختلفة منها بقسط يبدأ من 1175 ريال سعودي، ويصل إلى 1368 ريال سعودي في الشهر الواحد للسيارات الكولر ايمن جيلي بإمكانيات متميزة.