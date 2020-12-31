الحكومة تقرر تأجيل امتحانات التيرم الأول واستكمال الدراسة عن بعد

الحكومة توافق علي تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول إلي ما بعد أجازة نصف العام، لقد واجهنا في هذا العام الكثير من الأمور حيث كان عاماً مليئاً بالقلق والتوتر خاصةً في ظل انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، مما أدي إلي توقف الحياة العملية والبقاء داخل المنزل حرصاً علي سلامة الجميع، مما أصاب الكثير من الأمهات بالشعور بالخوف والقلق علي صحة وسلامة أطفالها وهذا أدي إلي منعهم من الذهاب إلي المدارس والجامعات حتي لا يتعرضوا للإصابة بالفيروس، وذلك نظراً لتزايد الأعداد المصابة ونسبتها العالية مما تسبب في حالة من الذعر والتي أدت إلي طلب تأجيل الامتحانات حتي تطمئن الأمهات علي سلامة وأمان أطفالها.

تأجيل الامتحانات علي كافة المدارس والجامعات واستكمال الدراسة عن بعد

في إطار مواجهة فيروس كورونا المستجد قام الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء في اجتماعه الأخير بالموافقة علي اقتراح وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي ووزارة التعليم العالي، بتأجيل الامتحانات واستكمال الدراسة عن بعد وذلك اعتبارا من السبت المقبل وحتي نهاية الفصل الدراسي الأول.

ولهذا أشاد الدكتور مصطفي مبدولي رئيس الوزراء بأنه حرصاً علي سلامة العملية التعليمية من حيث المعلمين والطلاب وأعضاء هيئة التدريس، بتأجيل كافة الامتحانات والتي كان من المقرر عقدها في هذا الفصل الدراسي 2020/2021 إلي بعد انتهاء أجازة نصف العام ويطبق ذلك علي كافة مستويات التعليم وأنواعه المختلفة.

وسوف يعقد وزير التربية والتعليم مؤتمراً صحفياً يشرح من خلاله كيف سيتم استكمال العملية التعليمية عن بعد، وما هي الإجراءات الاحترازية التي سوف يقوم باتخاذها بالنسبة لامتحانات النقل والشهادة الإعدادية وأيضاً بالنسبة للصف الأول والثاني الثانوي حرصاً علي سلامة وصحة الطلاب، وذلك في حالة استقرار الوضع بالنسبة لأعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد.

على الجانب الأخر أدى هذا القرار إلى استياء بعض أولياء الأمور حيث أنهم سوف يتكبدون التكاليف والأعباء المالية فى الصرف على العملية التعليمية والدروس، قائلين أن هذا القرار يعد بمثابة تحمل مصاريف إضافية على العملية التعليمية كما أن أجازة نصف العام لن تكون للراحة طالما الامتحانات لم تنعقد، وقد رحب البعض الأخر بهذا القرار حرصا على صحة أبناءهم وكل من هم فى العملية التعليمية وأنه لا داعى للقلق إذا أن الامتحانات سوف تتم بعد أجازة نصف العام.