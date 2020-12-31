طريقة تحضير وتزين بسكويت الكريسماس الرائع بكل سهولة في المنزل

بسكويت الكريسماس الرائع، يعتبر يوم الكريسماس هو بداية سنة جديدة نشعر فيها بالفرحة والامتنان لذكريات السنة التي سوف تنتهي في هذا اليوم، وأيضا الفرحة والامتنان لسنة جديدة سوف تبدأ بأحداث وذكريات جديدة، ومن مظاهر الفرحة والاحتفال المميزة بهذا اليوم هو صنع حلوى جميلة ومبهجة للأطفال خاصة ليشعروا بجمال هذا اليوم وبداية سنة جديدة في حياتهم، ومع تناول هذه الحلوى الرائعة تجلس الأسرة مع الأصدقاء والأهل في اجتماع مميز ورائع ليتذكروا المواقف الجميلة التي مروا بها في السنة التي سوف تنتهي ويتناولان الحلوى والعصائر ويشاهدون التلفاز، و ينتظروا الساعة الثانية عشر حتي تبدأ سنة جديدة سعيدة تجمعهم سواي، ومن أجمل الحلوى التي يمكن أن تقدم للأطفال في مثل هذا اليوم هي حلوى بسكويت الكريسماس الرائع بأشكاله الجميلة ويمكن أيضا وضعه في علبة من نفس عجين البسكويت لتزيده جمالا وتميزا وهذه الحلوى من طريقة الشيف رشا الشامي المعروفة بجمال وصفاتها وتميزها،

وهناك ايضا وصفات وأفكار أكلات مميزة لقضاء سهرة رأس السنة في المنزل 2021 .

مقادير بسكويت الكريسماس الرائع

• ربع كيلو من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

• نصف كوب من السكر البودر.

• ٢ بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

• فانيليا.

• نصف كيلو من الدقيق الابيض.

• ربع ملعقة من الملح.

طريقة تحضير بسكويت الكريسماس الرائع

• في اناء عميق يتم خلط الزبدة مع السكر جيدا عن طريق المضرب الكهربائي.

• نضيف بيضة واحدة للخليط ثم نستمر بالخفق جيدا وبعد ذلك نضيف البيضة الثانية حتي نتأكد من اختلاط البيض وخفقة جيدا.

• نستمر بالخفق حتي نحصل علي خليط كريمي ناعم ثم نضيف الخليط بالتدريج حتي نحصل علي عجينة طرية ملساء.

• نترك عجينة بسكويت الكريسماس لمدة ٣٠ دقيقة حتي تصبح جاهزة للاستخدام.

• نقسم العجينة و نقوم بتشكيلها بأشكال تتناسب مع يوم رأس السنة مثل النجمة وشجرة الكريسماس وحذاء بابا نويل والنجمة واشكال اخري.

• نترك البسكويت في فرن ساخن علي درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية لمدة ١٥ دقيقة.

• لتزيين بسكويت الكريسماس نضرب بياض بيضة واحدة مع ربع كوب من السكر البودر حتي نحصل علي خليط ابيض مثل الفوم، ويمكن ان نقسمه ونخلط الوان طعام بكل جزء حتي يصبح لدينا الوان مختلفة نستخدمها في تزيين الكوكيز.

• يمكن استبدال خليط التزيين بعجينة السكر.

• يمكن ايضا وضع بسكويت الكريسماس الرائع في علبة من نفس العجينة حيث نجهز جزء من نفس عجين بسكويت الكريسماس بنفس المقادير ونقوم بفردها ووضعها في إناء عميق، ونحتاج الي وضع شيء ما فوقها لتثبيت شكلها فيمكن استخدام أي نوع من انواع البقوليات فنضع ورق زبدة فوق العجينة حتى لا تلتصق بنوع البقوليات و ندخلها فرن ساخن علي درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية لمدة ٢٠ دقيقة ويصبح إناء بسكويت الكريماس جاهزا لتقديمه.