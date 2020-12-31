قرار عاجل من السلطات السعودية بشأن الصلاة في المسجد النبوي

أصدرت السلطات السعودية قرارا بالسماح بأداء صلاة المغرب والعشاء والفجر اعلي سطح المسجد النبوي بداية من اليوم الخميس.

وذكرت وكالة شؤون المسجد النبوي عبر صفحتها علي موقع التدوينات القصيرة ان الصلاة فوق سطح المسجد النبوي ستتم وفق كافة الأجراءات الاحترازية والوقائية.

وكانت وكالة شؤون المسجد النبوي الشريف منحت ، 10 دقائق للصلاة في الروضة الشريفة، وفقًا لما ذكرته صحيفة "الوطن" السعودية.

ومن المقرر أن يتم هذا الأمر بتركيب عداد لذلك، لمنح أكبر عدد ممكن من المصلين المسجلين في تطبيق "اعتمرنا" للدخول إلى الروضة.

ويعد تطبيق "اعتمرنا" أحد البرامج التي وضعتها وكالة شؤون المسجد النبوي لاتباع الإجراءات والاحترازات الوقائية للمصلين ودخول المعتمرين بعد جائحة كورونا.

وعملت الرئاسة على تخصيص الدخول للروضة الشريفة والصلاة على النبي عبر التطبيق الذي خصص برنامجًا مستقلًا للصلاة بالروضة، وآخر للصلاة على النبي.

ويتميز البرنامج الأول في دخول إلى بوابة خاصة والصلاة بالروضة بترك مسافة بين المصلين وبمدة زمنية تسمح بالدخول والخروج للمصلين بكل يسر وسهولة فيما خصص برنامج آخر للراغبين بالصلاة على النبي بتوفير عدة مسارات مع باب السلام، وكذلك مساحة للانتظار أوقات الصلاة ينتظر بها أصحاب التصاريح وقت الصلاة، ومن ثم الانضمام للبرنامج التنظيمي.

كما أعلنت وكالة الرئاسة العامة لشؤون ‎المسجد النبوي، في وقت سابق، منع دخول الأطفال للزيارة أو الروضة الشريفة، وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين وضمن الإجراءات الإحترازية المتبعة.