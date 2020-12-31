السعودية تسجل 140 إصابة و9 حالات وفاة جديدة بـ كورونا

سجّلت المملكة العربية السعودية، الخميس، ارتفاعا طفيفا في عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ووفقا لصحيفة "سبق" السعودية، أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل 140حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات 362741 حالة .

وكانت الصحة السعودية قد سجلت، أمس الأربعاء، 113 إصابة جديدة، في ادنى حصيلة يومية منذ 8 أشهر.

وقالت الوزارة السعودية، اليوم الخميس، إنه تم تسجيل 171حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 353853حالة.

وأكدت الصحة السعودية تسجيل 9حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6223 ‏حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2665 والحالات الحرجة 368 حالة.