إيران وأمريكا تتبادلان الاتهامات بشأن التخطيط لهجمات مرتقبة

كشف وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الخميس، أن هناك معلومات استخباراتية من العراق تشير إلى وجود مخطط أمريكي لفبركة ذرائع لشن حرب ضد طهران.

وأكد وزير الخارجية الإيراني أن طهران لا تسعى للحرب ولكنها ستدافع عن شعبها ومصالحها وأمنها.

وكتب ظريف في تغريدة على تويتر "بدلا من محاربة كورونا في الولايات المتحدة ، يهدر دونالد ترامب وادارته مليارات الدولارات لتحليق قاذفات B-52 وإرسال الأساطيل إلى منطقتنا". المعلومات التي تم الحصول عليها من العراق تشير إلى وجود مؤامرة لتلفيق ذريعة للحرب.

وأضاف في التغريدة "إيران لا تسعى للحرب لكنها ستدافع علانية ودون تردد عن شعبها وأمنها ومصالحها الحيوية".