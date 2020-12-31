تسلمها حاكم دبي.. رسالة من أمير الكويت إلى رئيس الإمارات

استقبل حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات، اليوم الخميس، في دبي، الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزير خارجية الكويت.

ووفقًا لصحيفة "البيان" الإماراتية، سلم الصباح إلى بن راشد، رسالة إلى رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، من أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح تتعلق بالعلاقات الأخوية القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين ومسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وسبل توطيد الأواصر الأخوية بين دول وشعوب المجلس.

وناقش الطرفان بحضور الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، الأوضاع الراهنة في المنطقة وسبل تعزيز السلام والاستقرار لدولها وشعوبها من خلال التضامن وتضافر كل الجهود المخلصة في دول مجلس التعاون من أجل تحقيق الأهداف الوطنية وآمال وتطلعات قادتها وشعوبها.

وأكد حاكم دبي، أهمية التضامن وتوحيد الجهود بين دول المجلس خاصة في هذه المرحلة التي تشهد فيها المنطقة تحديات كبيرة ومتعددة وأن دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعبا تدعم كل جهد مخلص لتحقيق الأهداف الوطنية العليا لدول وشعوب المجلس.

كما تحدث عن العلاقات التاريخية التي تجمع الإمارات والكويت على جميع المستويات، مشيدًا بما قدمه أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ودوره الريادي في رأب الصدع الخليجي والعربي منذ كان وزيرا للخارجية.

وأضاف بن راشد، أن الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح خير خلف لخير سلف ويستبشر وشعب الكويت به خيرًا وتفاؤلًا لما فيه مصلحة شعبه ودول وشعوب المجلس ويتمنون له دوام الصحة والسعادة.