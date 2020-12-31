تركيا تواصل التصعيد في ليبيا.. هبوط طائرتي شحن إلى قاعدة الوطية

أفادت وكالة نوفا الإيطالية بوصول طائرتي شحن تركيتين إلى قاعدة الوطية الليبية.

وأشارت الوكالة الإيطالية إلى أن إحدى الطائرتين التركيتين حملت لليبيا أنظمة دفاع جوية تستخدم حصرا من الناتو.

وأضافت أن الطائرة التركية الثانية حملت لليبيا مواد لوجستية وعناصر من "تركمان" سوريا.

لا تعتبر هذه هي المرة الأولى التي يُرصد فيها هذا النوع من الأسلحة التركية في ليبيا، حيث سبق وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لرتل مسلح يحمل ذات النوع من الأسلحة.

وقبل يومين، أفادت وسائل إعلام ليبية بهبوط طائرتي شحن عسكري تركية طراز "A400" في قاعدة الوطية قادمة من قاعدة كونيا الجوية جنوب تركيا.

وأكدت مصادر استمرار الجسر الجوي للجيش التركي تجاه ليبيا، حيث تم رصد طائرتين شحن تركيتين نوع "Airbus A400M" في طريقهما الي ليبيا وهما:

16-0055 as TUAF220

17-0078 as TUAF221

وفي سياق المتصل، ذكرت قناة 218 الليبية، اليوم الثلاثاء، إن تركيا نقلت منذ ساعات إلى ليبيا بطاريات صواريخ "هوك" MIM-23B HAWK ومنظومتي رادار ثلاثي الأبعاد "إلى لي" Aselsan KALKAN-II، بالإضافة إلى معدات اتصال أخرى.