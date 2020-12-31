نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بريطانيا وإسبانيا تتوصلان إلى اتفاق مبدئي حول جبل طارق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وسائل إعلامية، اليوم الخميس، بأن السلطات البريطانية والإسبانية توصلتا إلى اتفاق مبدئي حول جبل طارق.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية الإسبانية، إن العائق الرئيسي في المحادثات حول جبل طارق مع المملكة المتحدة، هو الحفاظ على حركة المرورعبر الحدود، وفقًا لشبكة بي بي سي عربي.

وقد احتجزت سلطات جبل طارق، ناقلة النفط العملاقة جريس 1 بعد طلب من الولايات المتحدة لبريطانيا.

وكانت إسبانيا تدرس الاستيلاء على السفينة، المشتبه في أنها تحمل النفط الخام إلى سوريا، وكيف يمكن أن تؤثر على السيادة الإسبانية كما يبدو أنها حدثت في المياه الإسبانية.

ولا تعترف إسبانيا بالمياه المحيطة بجبل طارق باعتبارها بريطانية.