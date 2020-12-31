مواعيد الأعياد الرسمية 2021م بالسعودية ومصر

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مواعيد الأعياد الرسمية 2021م ، من أهم الموضوعات التي سوف يتم البحث عنها خلال الفترة القادمة، لأنها فرصة يأخذ فيها العاملين بالقطاع العام والحكومي والخاص راحة من العمل، وتكون مدفوعة الأجر، ويأمل الكثيرين من المواطنين في السعودية ومصر والوطن العربي أن يكون العام جديد عام خير ورخاء عليهم وعلى بلادهم، وأن يزيل الله في هذا العام الغمة التي المت بجميع بلاد العالم والوطن العربي بسبب انتشار فيروس كورونا، وتختلف الأعياد من بلد إلى بلد آخر، وسوف نتعرف من خلال مقالنا هذا على مواعيد أعياد 1442هـ في السعودية ومصر.مواعيد الأعياد الرسمية 2021م بالسعودية
يهتم الكثيرين من المواطنين في المملكة العربية السعودية بالبحث عن أعياد 2021م وهى كما يلي:-
- إجازة عيد الفطر المبارك تبدأ من يوم الأربعاء الموافق 12 مايو 2021 وتنتهي يوم السبت الموافق 15 مايو 2021م.
- إجازة عيد الأضحى المبارك تبدأ من يوم الاثنين الموافق 19 يوليو 2021 وتنتهي يوم الخميس الموافق 22 يوليو 2021.
- إجازة اليوم الوطني بالمملكة العربية السعودية توافق يوم الخميس 23 سبتمبر 2021.
القطاع التعليمي بالسعودية يعتبر جزء من القطاع الحكومي بالمملكة ويأخذ إجازات الأعياد الرسمية 2021م، بجانب إجازات العطلات الأسبوعية، وإجازة نصف العام ونهاية العام وهى كالآتي:-
- إجازة نصف العام في القطاع التعليمي وتبدأ من يوم الخميس 16 جمادي الأول 1442هـ، والذي يوافق 30 ديسمبر 2020م بالشهر الميلادي، وتستمر لمدة 14 يوم.
- إجازة نهاية العام الدراسي، وتبدأ من يوم الخميس 22 شوال 1442هـ، ويوافق هذا التاريخ 3 يونيو 2021م.
مواعيد الأعياد الرسمية 2021م في مصر
هناك أعياد كثيرة تحتفل بها جمهورية مصر العربية وهى كالآتي:-
- عيد الميلاد المجيد ويوافق يوم الخميس 7 يناير.
- ثورة يناير وتوافق يوم 25 يناير.
- عيد تحرير سيناء ويوافق يوم الأحد 25 أبريل.
- عيد العمال ويوافق يوم السبت 1 مايو.
- عيد شم النسيم ويوافق يوم الاثنين 3 مايو.
- عيد الفطر المبارك ويوافق يوم الخميس 13 و 14 مايو.
- ثورة 30 يونيو وتوافق يوم الأربعاء 30 يونيو.
- وقفة عرفة وتوافق الاثنين 19 يوليو.
- عيد الأضحى المبارك ويوافق يوم 20 و 21 يوليو.
- ثورة يوليو وتوافق يوم الجمعة 23 يوليو.
- رأس السنة الهجرية وتوافق الاثنين 9 أغسطس.
- عيد القوات المسلحة ويوافق الأربعاء 6 أكتوبر.
- المولد النبوي الشريف ويوافق يوم الاثنين 18 أكتوبر.
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