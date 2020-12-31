موعد مباراة الهلال والشباب يوم رأس السنة ومتابعة نتيجة اللقاء

موعد مباراة الهلال والشباب حيث تقام اليوم المباراة الحماسية التي ينتظر الجميع نتيجة لقاء الفريقين معا بعدها، فالمباراة الهامة التي ستحدد الكثير في المراكز ال6 الأولي، حيث أن الوضع متأزم في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، فالجولة ال11 ستغير الكثير خصوصا بعد فوز الاتحاد اليوم وارتفاع رصيده الى 18 هدف وهو نفس ترتيب الشباب، ويليهما الاتفاق برصيد 17 نقطة أي بفارق نقطة واحدة فقط عن الاتحاد والشباب الذي لم يلعب مباراته امام الهلال بعد، الوحدة أيضا يأتي في الترتيب السادس برصيد 15، ومن الممكن أن يحصل على الثلاث نقاط بالتغلب على الاتفاق غد الجمعة، وسيرتفع ترتيبه بهذا الفوز الى المركز الثالث ان لم يفز الشباب اليوم، وعلى الجانب الأخر فان الأوضاع في المراكز الأولى لن تكون مستقرة أيضا، فالشباب سيلاقي المتصدر اليوم وهو نادي الهلال الذي يحتل الصدارة ب 23 هدفا.

نتيجة مباراة الهلال والشباب

اذا فاز الشباب بالطبع لن يجعله في المركز الأول، لكنه سيحافظ على المركز الثالث برصيد 21 نقطة، الأمر الذي سيبعده جولة أخرى عن أقرب منافسيه للمركز الثالث، الأهلي السعودي هو الأخر قد يكون أسعد الفرق اذا ما فاز الشباب على الهلال، فالأهلي لديه 22 حصل بهم على المركز الثاني وبفارق هدف واحد فقط عن المركز الأول الذي يحتله الهلال منفردا، الأهلي سيلعب مباراته القادمة يوم السبت مع التعاون الجريح بعد هزيمته الأخيرة أمام العين في الجولة السابقة، فلو تعثر الهلال اليوم أم الشباب واستطاع الأهلي الفوز، سيصبح ترتيب الدوري السعودي في المركز الأول النادي الأهلي والمركز الثاني الهلال ثم يتبعه فى المركز الثالث الشباب برصيد 21 نقطة أي بفارق نقطتين فقط عن الهلال.

موعد الهلال والشباب

من المقرر أن يكون موعد الشباب والهلال اليوم 31-2020 لقاء رأس السنة، في تمام الساعة الثامنة تقريا وتحديد 7:50 دقيقة، ويمكنكم معرفة تردد القنوات السعودية المباراة، التي تبث المباراة على الفضائيات والإنترنت ، بتعليق جعفر الصليح، على استاد الملك فهد الدولي.

ويتصدر ترتيب هدافي الهلال بافيتيمبي جوميز برصيد 5 أهداف، يليه أندريه كاريو برصيد 3 أهداف، من هدافي الشباب كريستيان جوانكا وتركي العمار برصيد 3 أهداف، فهل سيتغير ترتيب الهدافين بعد نتيجة مباراة الهلال والشباب.