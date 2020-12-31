طريقة الاعتراض علي بيانات الاشتراك في المؤسسة العامة للتقاعد

الاعتراض علي بيانات الاشتراك هي خدمة قد تم توفيرها من قبل المؤسسة العامة للتقاعد في المملكة العربية السعودية، حيث يستطيع المشترك في الخدمة من تقديم طلب اعتراض علي بيانات الاشتراك بعد ما تم تزويده من قبل الجهات الحكومية وذلك عن طريق الموقع الالكتروني الخاص بمؤسسة التقاعد، كما تم الإشارة إلي انه بإمكان المواطنين الاشتراك في خدمات المؤسسة العامة للتقاعد وتسجيل بياناتهم الشخصية وتسجيل جهه العمل التابع لها ويمكنه الدخول علي النفاذ الوطني الموحد لتقديم طلب الاعتراض.

الدخول علي الموقع الرسمي الخاص بالمؤسسة العامة للتقاعد .

يجب عليك الضغط علي أيقونة ” الخدمات الالكترونية” الموجودة في أعلي الصفحة الرئيسية للموقع الرسمي.

الدخول الي الخدمات الالكترونية او النفاذ الوطني الموحد.

الضغط علي خدمات ” مشترك “.

الضغط علي خدمة ” الاعتراض علي بيانات الاشتراك”.

كتابة جميع البيانات المطلوبة أمامك مع التأكد من كتابتها بشكل صحيح.

ثم الضغط علي أيقونه تقديم طلب الاعتراض.

الاعتراض علي بيانات الاشتراك وطريقة تقديم الطلبشروط ضم خدمة اشتراك من نظام التقاعد

يمكنك من خلال هذا المقال التعرف علي شروط التقدم بطلب ضم اشتراك التامينات و هي كالتالي:

علي المواطن تقديم طلب ضم مدة الاشتراك قبل انتهاء فترة خدمته.

أن يكون المشترك حصل علي مكافأة أو معاش عن مدة الخدمة التي قضاها في العمل.

لا يقل عمر المواطن عن 59 عام عند تقديم الطلب.

يجب ألا تقل مدة ضم الاشتراك عن سنة.

يجب ألا يكون المعاش في النظام الأول قد استحق طلب العجز.

يجب ألا تكون مدة الاشتراك مكملة لاستحقاق معاش التقاعد قبل بلوغ الستين و لكن يجب إكمال المدة المطلوبة.

كما قامت المؤسسة العامة للتقاعد في المملكة العربية السعودية إلي انه المشترك يستطيع من خلال الموقع معرفة طريقة حساب المعاش التقاعدي عن طريق الضغط علي أيقونة الخدمات الالكترونية ثم اختيار حاسبة التقاعد و إدخال البيانات المطلوبة مثل ” مقدار آخر راتب الجنس أن كان “ذكر أو انثي” _ نوع الخدمة” مدني أو عسكري” و سبب ترك الخدمة ، ثم الضغط علي عرض قيمة المعاش.