أسعار الذهب نحو تحقيق أفضل أداء في عقد
تتجه أسعار الذهب لتحقيق أفضل أداء سنوي منذ 2010، رغم ما يتعرض له المعدن الأصفر من ضغوط جراء ضعف احتمالات تقديم إعانات مالية أكبر بهدف تحفيز الاقتصاد الأمريكي.
وتراجع الذهب اليوم في المعاملات الفورية 0,3% إلى 1886.94 دولار للأوقية (الأونصة)، لكنه مرتفع بأكثر من 24% هذا العام.
وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0,1% إلى 1891,70 دولار.
واستفاد الذهب الذي يعتبر تحوطا في مواجهة التضخم هذا العام من إجراءات تحفيز غير مسبوقة وانخفاض أسعار الفائدة لتخفيف أثر الضربة التي تلقتها الاقتصادات من الجائحة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0,9% إلى 26,36 دولار للأوقية، لكنها مرتفعة بأكثر من 47% منذ بداية العام الجاري، وهو أفضل أداء لها منذ 2010.
وتراجع البلاتين 0,4% إلى 1061,38 دولار للأوقية لكنه مرتفع 10,2% في 2020. وانخفض البلاديوم 0,1% إلى 2361,22 دولار للأوقية لكنه على مسار تحقيق مكاسب للعام الخامس على التوالي بارتفاع 21,9%.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : أسعار الذهب نحو تحقيق أفضل أداء في عقد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.