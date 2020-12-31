أخبار اليمن : أسعار الذهب نحو تحقيق أفضل أداء في عقد

أسعار الذهب نحو تحقيق أفضل أداء في عقدتتجه أسعار الذهب لتحقيق أفضل أداء سنوي منذ 2010، رغم ما يتعرض له المعدن الأصفر من ضغوط جراء ضعف احتمالات تقديم إعانات مالية أكبر بهدف تحفيز الاقتصاد الأمريكي.

وتراجع الذهب اليوم في المعاملات الفورية 0,3% إلى 1886.94 دولار للأوقية (الأونصة)، لكنه مرتفع بأكثر من 24% هذا العام.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0,1% إلى 1891,70 دولار.

واستفاد الذهب الذي يعتبر تحوطا في مواجهة التضخم هذا العام من إجراءات تحفيز غير مسبوقة وانخفاض أسعار الفائدة لتخفيف أثر الضربة التي تلقتها الاقتصادات من الجائحة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0,9% إلى 26,36 دولار للأوقية، لكنها مرتفعة بأكثر من 47% منذ بداية العام الجاري، وهو أفضل أداء لها منذ 2010.

وتراجع البلاتين 0,4% إلى 1061,38 دولار للأوقية لكنه مرتفع 10,2% في 2020. وانخفض البلاديوم 0,1% إلى 2361,22 دولار للأوقية لكنه على مسار تحقيق مكاسب للعام الخامس على التوالي بارتفاع 21,9%.