لجنة كوفيد 19 بالفاتيكان تطالب باللقاح للجميع

جدة - نرمين السيد - أصدرت لجنة كوفيد 19 بالفاتيكان والأكاديمية البابوية للحياة، ورقة مشتركة من 20 نقطة تتناول القضايا والأولويات الناشئة فى مختلف مراحل مسيرة اللقاح، من البحث والتطوير إلى براءات الاختراع والاستغلال التجارى، بما فى ذلك الموافقة، التوزيع والإدارة.





وتؤكد الورقة على الدور الهام للقاحات فى هزيمة الجائحة، ليس فقط من أجل الصحة الشخصية الفردية ولكن لحماية صحة الجميع.

وتُذَكٌر لجنة الفاتيكان والأكاديمية البابوية للحياة، قادة العالم، بأنه يجب توفير اللقاحات للجميع بشكل عادل ومُنصِف، مع إعطاء الأولوية لمن هم فى أمس الحاجة لها.

وترديدًا لرسالة قداسة البابا فرانسيس إلى مدينة روما والعالم بمناسبة عيد الميلاد الأخيرة، فإنه يدعو قادة العالم إلى مقاومة إغراء المشاركة فى "قومية التلقيح"، حث الدول والشركات على التعاون وليس التنافس - مع بعضهم البعض.

قال الكاردينال بيتر تركسون، المسئول عن تعزيز التنمية البشرية المتكاملة "DPIHD"، والذى يقود اللجنة أيضًا: "نحن ممتنون للمجتمع العلمى لتطوير اللقاح فى وقت قياسي. الأمر متروك لنا الآن للتأكد من أنه متاح للجميع، خاصة الأكثر إحياجًا له وأكثر ضعفًا. إنها مسألة عدالة. هذا هو الوقت المناسب لإظهار أننا أسرة بشرية واحدة".

وقال رئيس الأساقفة فينسينزو باجليا، رئيس الأكاديمية البابوية للحياة: "إن جائحة كوفيد -19 قد كشفت عن الترابط الذى يربط البشرية". "جنبًا إلى جنب مع اللجنة، نعمل مع العديد من الشركاء للإشارة إلى الدروس التى يمكن للأسرة البشرية تَعَلُمها ولتطوير أخلاقيات المخاطرة والتضامن لحماية الفئات الأكثر إحتياجًا و ضعفًا فى المجتمع".

كما قال المطران برونو مارى دوفي، سكرتير DPIHD: "نحن فى نقطة تحول فى جائحة كوفيد -19 ولدينا فرصة للبدء فى تحديد العالم الذى نريد أن نرى ما بعد الجائحة".

وشدد الأب أوغوستو زامبينى، السكرتير المساعد لـ DPIHD على أن "الطريقة التى يتم بها نشر اللقاحات - أين، لمن، وإلى أى مدى - هى الخطوة الأولى التى يتخذها قادة العالم فى الإلتزام بالإنصاف والعدالة كمبادئ لبناء عالم أفضل فى مرحلة ما بعد الكوفيد".