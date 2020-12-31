رئيس وزراء اليمن: معلومات استخباراتية أكدت تورط إيران في تفجير مطار عدن

قال رئيس الوزراء اليمني، معين عبد الملك، إن المؤشرات الأولية تؤكد أن ميليشيات الحوثي نفذت الهجوم على مطار عدن أمس الأربعاء.

ووفقًا لشبكة "سكاي نيوز عربية"، أوضح عبد الملك في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، أن معلومات استخباراتية تشير إلى أن خبراء إيرانيين جهزوا للهجوم على مطار عدن.

فيما قال وزير الخارجية اليمني، أحمد بن مبارك، إنه تم مناقشة في اجتماع الحكومة اليوم، عددًا من الإجراءات لحماية الوزراء في مدينة عدن، لافتا إلى أن الحكومة ستبقى فيها أيا كانت المخاطر.

ودعا مبارك جميع الأطراف اليمنية إلى العمل معًا للوقوف في وجه المشروع الإيراني في البلاد.

وتعرض مطار عدن في وقت سابق من أمس، الأربعاء، بالتزامن مع وصول الحكومة الجديدة إليه، لقصف صاروخي، خلف حسب بيانات وزارة الصحة، 22 قتيلا على الأقل وأكثر من 50 جريحا.

وحمل وزير الإعلام في حكومة هادي، معمر الإرياني، الحوثيين المسؤولية عن الهجوم، فيما نفت الجماعة وقوفها وراء الاعتداء.

كما حذر نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، هاني بن بريك، من أنه من السابق لأوانه إلقاء اللوم على جماعة الحوثيين في الهجوم.