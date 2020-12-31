لولا قيادتك لاشتعلت غزة.. الأمم المتحدة تشكر الرئيس السيسي

وجه نيكولاي ملادينوف منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، اليوم الخميس، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزارة الخارجية المصرية على عملهما المستمر في إزالة الخلافات بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي.
وكتب المسئول في الأمم المتحدة على تويتر: "أتوجه بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزارة الخارجية المصرية، على عملهما الدؤوب مع الأمم المتحدة للمساعدة في إزالة الخلافات بين الفلسطينيين والإسرائيليين".
وأضاف: "لولا قيادة الرئيس السيسي وشراكته لكانت الحرب في غزة حتمية".
وشهد قطاع غزة خلال الفترة الماضية لقاءات متكررة بين المسئولين المصريين ومسئولين في القطاع لإنهاء الانقسام في فلسطين، وإيجاد طريقة لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
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