بسبب حالته الصحية.. بابا الفاتيكان يغيب عن قداس رأس السنة

أعلن الفاتيكان، اليوم الخميس، غياب البابا فرنسيس عن قداس ليلة رأس السنة، بسبب حالته الصحية، عقب شعوره بألم في ساقه اليمنى، مع تدهور إصابته بعرق النسا.

يذكر أن هذه المرة هي الأولى التي يغيب فيها بابا الفاتيكان عن مناسبة دينية كبرى لأسباب صحية.

وكان بابا الفاتيكان قد ظهر في إلقاء كلمة بمناسبة عيد الميلاد يوم الجمعة الماضي، حيث كان هذا الظهور الأخير له.

وأكد البابا خلال كلمته، ضرورة عدم سماح قادة العالم لقوى السوق وقوانين براءات الاختراع بأن تكون لها الأولوية على إتاحة لقاحات فيروس كورونا للجميع منددا بالنزعات القومية “وفيروس الفردية المتطرفة.

ووعد البابا فرنسيس بابا الفاتيكان في رسائله بمناسبة عيد الميلاد بزيارة لبنان وجنوب السودان بأسرع ما يمكن، بحسب رويترز.