ترامب يقدم طعنا في المحكمة العليا على نتائج الانتخابات الرئاسية في ويسكونسن

يرفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التنازل للرئيس المنتخب جو بايدن، مدعيا أن انتخابات 3 نوفمبر "زورت" من قبل الحزب الديمقراطي.

وقدم الرئيس الأمريكي الحالي، دونالد ترامب، طعنًا في المحكمة العليا، على نتائج الانتخابات الرئاسية في ولاية ويسكونسن.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، طلبت حملة ترامب من القضاة إعلان "فشل" انتخابات ويسكونسن والسماح للهيئة التشريعية للولاية التي يسيطر عليها الجمهوريون بتعيين ناخبين رئاسيين بدلًا من أولئك الذين أدلوا بأصواتهم لصالح بايدن.

وفي 14 ديسمبر، رفضت المحكمة العليا في ولاية ويسكونسن محاولة حملة ترامب لإبطال عدد كبير مما وصفته بالاقتراع غير القانوني الذي من شأنه أن يقلب فوز الرئيس المنتخب جو بايدن في ولاية ساحة المعركة.