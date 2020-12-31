ترامب يقدم طعنا في المحكمة العليا على نتائج الانتخابات الرئاسية في ويسكونسن

يرفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التنازل للرئيس المنتخب جو بايدن، مدعيا أن انتخابات 3 نوفمبر "زورت" من قبل الحزب الديمقراطي.
وقدم الرئيس الأمريكي الحالي، دونالد ترامب، طعنًا في المحكمة العليا، على نتائج الانتخابات الرئاسية في ولاية ويسكونسن.
وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، طلبت حملة ترامب من القضاة إعلان "فشل" انتخابات ويسكونسن والسماح للهيئة التشريعية للولاية التي يسيطر عليها الجمهوريون بتعيين ناخبين رئاسيين بدلًا من أولئك الذين أدلوا بأصواتهم لصالح بايدن.
وفي 14 ديسمبر، رفضت المحكمة العليا في ولاية ويسكونسن محاولة حملة ترامب لإبطال عدد كبير مما وصفته بالاقتراع غير القانوني الذي من شأنه أن يقلب فوز الرئيس المنتخب جو بايدن في ولاية ساحة المعركة.
ومع ذلك، ليس من الواضح ما إذا كان سيتم النظر في الاستئناف على الإطلاق لأنه بموجب قواعد المحكمة العليا، سيكون أمام حملة بايدن 30 يومًا لتقديم رد، وبعد ذلك يحدد القضاة موعدًا لمناقشة ما إذا كان سيتم الاستماع إلى الاستئناف، هذا يعني أن بايدن لن يكون مطالبًا بالرد حتى 28 يناير على أقرب تقدير ، بعد أكثر من أسبوع من تنصيبه كرئيس 46 للولايات المتحدة.
ويدعي فريق ترامب حدوث تزوير في الانتخابات في ولايات ساحات القتال منذ ما بعد يوم الانتخابات.
ويرفض ترامب التنازل للرئيس المنتخب جو بايدن، مدعيا أن الانتخابات "زورت" من قبل الحزب الديمقراطي، لطالما طعن فريقه في نتيجة الانتخابات على الرغم من أن التصويت الشعبي وتصويت الناخبين رأى بايدن هو الفائز.
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