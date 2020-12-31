الصحة الكويتية: تسجيل حالة وفاة و286 إصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم /الخميس/ تسجيل حالة وفاة، و286 إصابة بفيروس (كورونا) المستجد (كوفيد- 19) خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 934 حالة، وحالات المصابين إلى 150 ألفا و584 حالة.



وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند -في بيان صحفي تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت نسخة منه- إن جميع الحالات الجديدة المصابة، ثبتت إصابتها بفيروس (كوفيد- 19) جراء مخالطة حالات مصابة بالمرض، بالاضافة الى الحالات التي قيد البحث عن أسباب العدوى؛ حيث تقوم الفرق الوقائية بمتابعة أسباب العدوى وتتبع المخالطين وفحصهم، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.



وأضاف أنه فيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة، فقد بلغ عدد من يتلقون الرعاية الطبية في غرف العناية المركزة 473 ألفا و288 حالة.



وجدد الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدعوة للمواطنين والمقيمين الالتزام بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، وتوصيات وقرارات وزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة، والتي تستهدف احتواء الفيروس والقضاء عليه، موصيا بالمداومة على الأخذ بكافة وسائل وطرق الوقاية من المرض، ومتابعة الحسابات الرسمية المعتمدة حول آخر المستجدات والتطورات.



كانت وزارة الصحة الكويتية، قد أعلنت أمس الأربعاء، تسجيل حالة وفاة، و205 إصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 933 حالة، وحالات المصابين الى 150 ألفا و298 حالة.

