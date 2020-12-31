لا اختبارات ولا عودة للطلاب إلى المدارس.. قرارات كويتية جديدة بشأن التعليم

أصدرت اللجنة التعليمية والصحية بمجلس الوزراء الكويتي قرارا هاما بشأن العملية التعليمية في البلاد حيث وافقت على طلب وزارة التربية بعدم عقد اختبارات للطلبة في الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل التعليمية بما فيها الثانوية العامة.
ونقلت صحيفة القبس الكويتية عن مصادرها في اللجنة والتي يتراسها وزير الصحة الكويتي الدكتور باسل الصباح أن اللجنة اجتمعت ظهر اليوم حيث استمعت إلى رأي القيادات التربوية فيما يتعلق بالاختبارات والعودة التدريجية للمقاعد الدراسية.
وأشارت الصحيفة الي انه تم الموافقة على مقترح التربية الخاص بالامتحانات لكنها أرجأت طلب عودة المتعلمين إلى المدارس للمزيد من الدراسة وتقديرات الوضع الصحي.
ورجحت المصادر أن يصدر مجلس الوزراء بيانًا قريبًا يكشف من خلاله جميع التفاصيل المتعلقة بقرار استكمال الفصل الدراسي الأول بلا اختبارات ورقية، وكذلك بشأن توقيت العودة إلى الدراسة التقليدية.
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