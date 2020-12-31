رصد ثاني إصابة بسلالة كورونا الجديدة بأمريكا.. وتحذير بتفشيها في جميع الولايات

أعلنت ولاية كاليفورنيا الأمريكية، تسجيل حالة إصابة ثانية بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، مما يعكس انتشار العدوى بصورة واسعة في الولايات المتحدة.

أكد حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم، هذا النبأ، خلال محادثة مع الدكتور أنتوني فاوتشي، رئيس المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية في أمريكا، لكنه لم يكشف عن أي تفاصيل عن الشخص المصاب.

ومن جانبها، قالت الدكتورة تارا كيرك سيل من جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، إنه مع ظهور أول حالة إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا في أمريكا، فمن المحتمل أن يكون هناك المزيد من الحالات في جميع أنحاء البلاد أكثر مما يتم الإبلاغ عنه حاليًا.

وأضافت سيل في تصريحات إذاعية "أعتقد أنه من الآمن جدًا افتراض أن هذه السلالة المتحورة موجودة في مناطق متعددة من الدولة".

وكان جاريد بوليس حاكم ولاية كولورادو الأمريكية، أعلن رصد أول إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا المكتشفة في بريطانيا الأربعاء، حيث يعتقد أنه أكثر عدوى بنسبة 70 ٪.

وأكدت سيل أن حدوث زيادة محتملة في انتقال العدوى أمر مثير للقلق حقًا، لافتة إلى أنه من الصعب جدًا إيقاف انتشار كورونا وهذا سيجعل الأمر أكثر صعوبة.