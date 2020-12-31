مع آخر ساعات 2020| رئيس الحكومة اللبنانية يغرد: أتمنى أن يحمل 2021 كل خير

غرد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب عبر صفحته علي تويتر قائلا : ‏أتمنى أن نغادر ٢٠٢٠ بكل ما حملته من صعوبات وآلام وأن تحمل سنة ٢٠٢١ كل خير للبنان واللبنانيين الله يحمي لبنان.

وكان استنكر رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب ماحدث في لبنان من تفجير لمرفا بيروت حيث قال : إن كل ما يحدث مريب… هناك شيء غير قابل للتفسير، توقيت ذلك، وما يحدث.

وذكر دياب في تصريحات لشبكة السي ان ان، ان قرارا صدر في الليلة التي سبقت تفجير مرفأ بيروت اي في " 3 أغسطس" لكلا من وزير الأشغال العامة والنقل ووزير العدل بالتحقيق في مايقرب من 2750 طنًا متريًا من نترات الأمونيوم، التي وصلت إلى بيروت على متن سفينة في عام 2013

وفي السياق ذاته كشف مسؤول في المخابرات اللبنانية، " للشبكة ذاتها ، اختفاء 1300 طن من نترات الأمونيوم من المستودع قبل الانفجار.