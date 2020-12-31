مفتي القدس يعرب عن تقديره لموقف نظيره العماني من القضية الفلسطينية

وأكد مفتي القدس - في رسالة خطية سلمها سفير دولة فلسطين لدى عمان تيسير جرادات لمفتي عمان، أوردتها وكالة الأنباء الفلسطينية - أن مواقف "الخليلي" تدل على عمق الانتماء والإيمان بقضايا الأمة العادلة.
من جهته، أعاد المفتي العام لسلطنة عُمان التأكيد على موقفه المساند للقضية الفلسطينية وحماية المقدسات الإسلامية والحفاظ على طابعها العربي والإسلامي، متمنيا للشعب الفلسطيني التمكن من تحقیق حقوقه العادلة والمشروعة.
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