بـ 11 لغة .. الصين تهنئ العالم بالسنة الجديدة

هنأ المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانج وين بين، دول العالم أجمع بمناسبة احتفالات رأس السنة الميلادية 2021.
ووجه المسئول الصيني التهنئة إلى دول العالم عبر 11 لغة مختلفة من بينها العربية والإنجليزية والفرنسية واليابانية وغيرها من اللغات.
ومن ناحية أخرى، ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية (شينخوا) أن الرئيس الصيني شي جين بينغ قال الأربعاء، إن اتفاقية الاستثمار المرتقبة مع الاتحاد الأوروبي ستوفر أسواقا أكبر وبيئة عمل أفضل للاستثمارات الصينية والأوروبية.
وأضاف أن الاتفاقية تظهر عزم الصين وثقتها في الانفتاح، مشيرا إلى أنها ستحفز الاقتصاد العالمي أثناء تعافيه من جائحة كورونا، فضلا عن تعزيز العولمة الاقتصادية والتجارة الحرة.
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