لدعم اقتصاد المملكة.. البنك المركزي السعودي يصدر قرارا مهمًا

أصدر البنك المركزي السعودي "ساما"، قرارا هاما ببدء إطلاق التراخيص لنشاط التمويل الاستهلاكي المُصغر، وذلك بعد الإعلان عن إصدار أول ترخيص لشركة ممارسة لهذا النشاط في المملكة، وهي شركة تمام للتمويل لممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي المُصغر، كشركة مساهمة مقفلة برأس مال يبلغ (20) مليون ريال.
وذكر للبنك المركزي السعودي في بيان له اليوم ان ذلك يأتي بعد نجاح فترة تجربتها عبر البيئة التجريبية التشريعية للبنك المركزي (Regulatory Sandbox) الخاصة بالخدمات والمنتجات المالية المبتكرة في المملكة.
وقال البيان : تأتي هذه الخطوة، انطلاقًا من دور البنك المركزي الداعم لتمكين قطاع التمويل بالسماح بدخول أنشطة تمويلية جديدة لتعزيز ودعم القطاع، وجذب شريحة جديدة من المستثمرين والشركات من أصحاب رؤوس الأموال المتوسطة للعمل تحت إشرافه، وبشكل يضمن كفاءة عمل هذه الشركات من خلال الالتزام بما يصدره "ساما" من متطلبات رقابية وإشراقية تتعلق بحوكمة الشركات وإدارة المخاطر والالتزام وحماية العملاء، وبما يتوافق مع دور البنك المركزي في تعزيز الاستقرار المالي، ودعم فُرص النمو والتطور الاقتصادي الذي تشهده المملكة نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
وتعهد البنك المركزي، باستمراره في دعم قطاع شركات التمويل والتقنيات المالية، ورفع مستوى فاعلية ومرونة التعاملات المالية، إضافةً إلى تمكين وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية المقدمة، وبما يُحقق أهداف "ساما" لتعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، وتمكين وصول الخدمات المالية بشكل سهل وآمن إلى جميع شرائح المجتمع
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