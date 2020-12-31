بسبب كورونا.. قرار لبناني بتمديد التعبئة العامة حتى آخر مارس

أصدر الرئيس اللبناني العماد ميشال عون المرسوم رقم 7315 تاريخ 31 ديسمبر 2020 والذي يقضي بتمديد إعلان التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس "كورونا" في البلاد من 1/1/2021 الى 31/3/2021 ضمنا.

كما ينص المرسوم اللبناني ايضا على فرض وضع الكمامات والطلب الى الأجهزة الأمنية اتخاذ التدابير اللازمة بحق المخالفين، كذلك الطلب من اللجنة التقنية المكلفة متابعة الرقابة على فيروس كورونا استكمال التواصل مع الجهات المعنية ونقابات وجمعيات سياحية وتجارية لجهة وضعها موضع التنفيذ والالتزام بالإجراءات والتدابير التي تساهم في التخفيف من انتشار الوباء على ان يصدر عن وزير الداخلية والبلديات القرار اللازم استنادا الى كثافة الاختلاط وعدد المختلطين وإمكانية التعديل ومستوى المخاطر المحتملة.

كما شدد المرسوم علي وزير الصحة العامة ضرورة التواصل مع المستشفيات الخاصة لجهة وجوب التعاون والتجاوب لفتح اجنحة خاصة لمعالجة المصابين من فيروس كورونا.

كما طالب المرسوم الأجهزة العسكرية والأمنية كافة بالتشدد في قمع المخالفات، بما يؤدي الى عدم تفشي الفيروس وانتشاره، والتنسيق والتعاون مع المجتمع الأهلي والسلطات المحلية لتحقيق ذلك.

ودعا المرسوم وسائل الاعلام الاستمرار بالحملات الإيجابية التوعوية والوقائية حول مسؤولية المواطن في الالتزام باجراءات الوقاية.