رابط تقديم دعم عمال المياومة الدعم التكميلي برنامج تكافل عبر صندوق المعونة الوطنية

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عمر شويل - جدة نٌشر رابط تقديم دعم عمال المياومة الدعم التكميلي من برنامج تكافل التابع لصندوق المعونة الوطنية، والذي يهدف إلى تعويض كل المواطنين الذين تضرروا بشكل مباشر من أزمة فيروس كورونا وتعطيل بعض الأعمال والمصالح خلال تلك الفترة، ولذا فقد قررت السلطات الأردنية صرف معونات لعدد كبير من المواطنين في مختلف أرجاء الأردن وذلك عبر العديد من المنافذ التي تم تحديدها بواسطة صندوق المعونة الوطنية.

رابط تقديم دعم عمال المياومة برنامج تكافل

خصص صندوق المعونة الوطنية الأردنية رابط مباشر من أجل تقديم تقديم دعم عمال المياومة برنامج تكافل عبر شبكة الإنترنت وذلك تمهيدًا لبدء صرف الدفعات الجديدة من المعونة خلال الأيام والشهور المقبلة، وهذا بحسب تصريحات “عمر المشاقية” مسؤول صندوق المعونة الوطنية والذي أكد على كون البرنامج قد وضع شروط وضوابط محددة للحصول على الدفعات خلال الشهور المقبلة.

وكان رابط التسجيل في صندوق المعونة الوطنية ودعم عمال المياومة ببرنامج تكافل على النحو التالي: “رابط تقديم دعم عمال المياومه في برنامج تكافل” لكل المواطنين داخل الأردن.

خطوات تقديم دعم عمال المياومة صندوق المعونة الوطنية 2021

كشفت السلطات الأردنية عن خطوات التقديم والتسجيل للحصول على الدعم المادي من خلال صندوق المعونة الوطنية وبرنامج تكافل والمخصص لدعم عمال المياومة في مختلف أنحاء المملكة الأردنية الهاشمية في هذه الفترة.

وقد جاء خطوات التسجيل والتقديم لدعم عمال المياومة برنامج تكافل 3 على النحو التالي: