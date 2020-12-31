رابط نظام نور بالهوية الرسمي الجديد لولي الأمر noorresults.moe.gov.sa 1442

ننشر رابط نظام نور بالهوية الرسمي الجديد الذي تم إطلاقه من جانب وزارة التعليم اليوم الخميس بتاريخ 16 جمادي الأولى 1442هـ الموافق لتاريخ 31 ديسمبر 2020م لاستخراج نتائج الطلاب الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجاري 1442هـ، حيث قامت الوزارة بتفعيل رابط دخول نظام نور بالسجل المدني فقط وبدون رقم سري noorresults.moe.gov.sa لأولياء الأمور والطلاب والطالبات لتيسير الدخول إلى موقع نور للنتائج الإلكتروني، حيث يمكن الآن الاستعلام عن النتائج من خلال تعبئة رقم الهوية ورمز التحقق فقط.

ووفقاً للخطة الزمنية الخاصة بالعام الدراسي الجاري أو خطة التقويم الدراسي الجديدة المُعدلة من جانب وزارة التعليم عام فقد انتهت الفترة الخاصة بالاختبارات لتبدأ إجازة منتصف العام الدراسي اعتباراُ من اليوم الخميس بتاريخ 16 جمادي الأولى 1442هـ الموافق لتاريخ 31 ديسمبر 2020م، ومن يرغب في الحصول على رابط دخول موقع نور بالهوية فقط، يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق بالمقال.

رابط نظام نور بالهوية الرسمي

أطلقت وزارة التعليم عام اليوم رابط الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية الوطنية فقط ورمز التحقق أو رابط نظام نور بالسجل المدني فقط بعد طول انتظار من جانب أولياء الأمور والطلاب والطالبات لإطلاق الرابط الرسمي من جانب الوزارة، وقد أتاحت الوزارة رابط نظام نور باسم المستخدم وكلمة السر للدخول بالبيانات الشخصية على مدار الأيام الماضية.

لكي يستطيع أولياء الأمور استخراج نتائج أبنائهم وبناتهم، واليوم بعد أن تم الانتهاء من فترة الاختبارات، قامت الوزارة بتفعيل رابط نظام نور بالهوية فقط لأولياء الأمور من أجل استخراج النتائج بسهولة عن طريق تعبئة رقم السجل المدني وبدون رقم سري إلى جانب رمز التحقق المكون من أربعة أرقام بالشاشة، ثم الضغط على أيقونة “ابحث”.

وقد تم تفعيل وإطلاق رابط نظام نور بالسجل المدني فقط بعد الانتهاء من رصد الدرجات صحيحاً وتدقيق البيانات ومراجعتها للطلاب والطالبات بمراحل التعليم العام، ومن ثم إخراج شهادات الطلاب في نظام نور للنتائج الإلكتروني، ومن يرغب في الحصول على رابط دخول نظام نور بالهوية فقط، يمكنه ذلك من خلال التالي:

نظام نور بالهوية فقط (noorresults). نظام نور المركزي (noor.moe.gov.sa).

تقديرات درجات الطلاب في نظام نور

يمكنكم التعرف على التقديرات الخاصة بدرجات الطلاب والطالبات في نظام نور من خلال الجدول التالي:

ممتاز من 45 إلى 50 جيد جداً من 40 إلى 44.75 جيد من 32.50 إلى 39.75 مقبول من 25 إلى 32.25 ضعيف 24.75 فأقل

المرحلة الابتدائية > دخول نظام نور > التقارير > قائمة تقارير الطلاب > إشعار بنتيجة الطالب > اختيار الفصل الدراسي الأول >ابحث.

> دخول نظام نور > التقارير > قائمة تقارير الطلاب > إشعار بنتيجة الطالب > اختيار الفصل الدراسي الأول >ابحث. المرحلة المتوسطة > دخول موقع نور > التقارير > كشوف الدرجات > إشعار بنتيجة الطالب > الفصل الدراسي الأول > ابحث.

> دخول موقع نور > التقارير > كشوف الدرجات > إشعار بنتيجة الطالب > الفصل الدراسي الأول > ابحث. المرحلة الثانوية > دخول برنامج نور > التقارير > تقارير أخرى > الإشعار الفصلي والإشعار الأكاديمي.

خطوات استخراج نتائج الطلاب في نظام نور

خطوات استخراج شهادات الطلاب “مدرستي”

يمكنكم استخراج نتائج الطلاب من منصة مدرستي من حساب الطالب عن طريق دخول ولي الأمر إلى منصة مدرستي من حساب الطالب، ثم التوجه إلى أيقونة التقويم ونقوم بالنقر عليها، ثم فتح الصفحة التي تليها وستجد إشعارات الفصل الدراسي الأول قم بالنقر عليها.

ولكن يجب أولاً إعلان المدرسة التابع لها الطالب عن رفع النتائج في المنصة، وفي حال عدم وجود النتائج على المنصة، فعليك التوجه إلى نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق بالمقال، ومن يرغب في التعرف على خطوات استخراج نتائج الطلاب أو شهادات الطلاب اعن طريق منصة مدرستي التعليمية الإلكترونية من حساب الطالب، يمكنه ذلك من خلال الفيديو التالي:

خطوات إعادة ضبط كلمة السر أو اسم المستخدم في نظام نور

يمكنكم التعرف على طريقة إعادة ضبط كلمة السر أو اسم المستخدم في نظام نور 1442 من خلال الفيديو التالي:

ومن خلال اتباع رابط نظام نور بالهوية الرسمي الجديد 1442هـ، يمكنكم الاستعلام عن النتائج الآن واستخراج شهادات الطلاب بمراحل التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي.