مركز سكني بالرياض يوقف الطلبات الجديدة والبلديات تلزم المقاولين بالتأمين ضد عيوب المباني

مركز سكني بالرياض، هو أحد أهم البرامج التي أطلقتها وزارة الإسكان لخدمة المواطنين، ممن يرغبون في الحصول على الدعم والاستفادة من الخيارات والحلول المتنوعة التي يقدمها البرنامج لهم، شاملة الوحدات السكنية التي ما زالت تحت الإنشاء، حيث يتم تقديم تلك الخدمة بالشراكة مع عدد من المطورين العقاريين.

مركز سكني بالرياض

يمكن لكافة الأسر السعودية ممن يرغبون في الحصول على الدعم السكني، وشراء أول وحدة سكنية لهم، أن يقوموا بالتعامل مع البرنامج، من خلال تطبيق سكني الرسمي، أو موقع برنامج سكني، بالإضافة إلى رقم الخط الذي يمكن للعملاء الاستفسار من خلاله عن أي شيء يتعلق بالوحدات السكنية، وهو (199090).

مواعيد عمل مركز سكني بالرياض

تقرر إعادة فتح أبواب مركز سكني للتعامل مع المواطنين، بداية من اليوم الثلاثاء الموافق الخامس من شهر رمضان 1441 هجريًا، على أن يعمل طيلة أيام الأسبوع، وأن يكون يوم الجمعة إجازة عن العمل، مع التشديد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، حفاظًا على صحة الموظفين والزائرين من عملاء المركز، تدعيمًا لجهود المملكة في حماية الجميع، ضد تفشي فيروس كورونا العالمي.

يضم مركز سكني عددًا من الجهات التي يمكنها مساعدة المواطنين على تخليص احتياجاتهم، سواء من ممثلي البنوك وبعض المؤسسات التمويلية، إلى جانب المطورون العقاريون المتخصصون في تنفيذ مشاريع سكني المختلفة في منطقة الرياض.

يمكنك زيارة المركز الواقع على مساحة تقدر بحوالي 4000 آلاف مترًا مربعًا بهدف ضم كافة الجهات الخدمية التي يحتاج إليها المواطن في مكان واحد، حيث يتمكن العميل من توقيع العقود وحجز المشاريع داخل نفس المقر، بالإضافة إلى تأكيد الحجز مما يتيح للعملاء فرصة أكبر للانتهاء من الإجراءات دون معاناة.

أهداف مركز سكنيمشاريع مركز سكني

يتيح مركز سكني بالرياض حوالي 25 ألف مشروعًا سكنيًا لعملائه، موزعة في مناطق مختلفة بين الشمال والجنوب من منطقة الرياض، ويشرف عليها مجموعة المطورين العقارين التابعين للمركز، في إطار الشراكة مع القطاع الخاص.

وتترواح أسعار الوحدات السكنية التابعة للمركز، بين 250 ألف ريال سعودي وحتى 750 ألف ريال سعودي، مع أقساط تبدأ من 1500 ريال سعودي، وجدير بالذكر، أن الأسعار المحددة للوحدات السكنية تختلف وفقًا للمساحة والتشطيبات والتصميم، فيمكنك أن تجد ما ترغب من فيلات وشقق وتاون هاوس، بما يخدم كافة أذواق الأسر السعودية.

كان قد تم تسليم جزء كبير منها خلال الفترة الماضية، والآن يتم إعادة التسليم لباقي الوحدات. ويمكنك الاطلاع على أبرز ما تقدمه سكني من مشروعات ووحدات سكنية، من خلال تطبيق سكني لمستخدمي الأندرويد أو تطبيق سكني لعملاء آبل، أو زيارة موقع سكني الإلكتروني.

أسعار الوحدات التابعة لمركز سكني وأقساطهاالبلديات تلزم المقاولين بالتأمين ضد عيوب المباني الخفية

صرح وزير الشؤون البلدية والقروية منذ دقائق، الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل، بأن البلديات قد اتخذت قرارًا يلزم المقاولين بعمل تأمين على المباني التابعة لهم، ضد أية عيوب تظهر بالمباني عقب الاستخدام، سواء أكانت عيوبًا هيكلية أو غيرها، على أن يتم تطبيق قرار البلديات وفقًا لنطاق نوع المبنى ونطاقه الجغرافي وفترة ضمانه. والمرحلة الأولى تشمل:

كافة المباني التعليمية. أبراج الاتصالات. كافة المجمعات التجارية. كافة مباني التجمعات. كافة المباني المرتفعة. كافة المستشفيات. كافة الفنادق. كافة المستودعات. كافة المنشآت الصناعية.