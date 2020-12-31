تعديل الحظر الليلي في الأردن

دوت الخليج :- قال وزير الدولة لشؤون الاعلام علي العايد إن الحكومة قررت تقليل ساعات الحظر الليلي ليبدأ من الساعة 11 مساءً للمنشآت الاقتصادية و12 للمواطنين.
وأضاف العايد، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في رئاسة الوزراء، مساء الأربعاء، أن القرار سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من يوم السبت المقبل.
وأكد، أن الحكومة تتابع الوع الوبائي بحرص شديد خاصة في ظل ظهور سلالة جديدة للوباء.
ويشار إلى أن الحكومة قررت استمرار حظر الجمعة كما هو معمول به.
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