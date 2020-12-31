الاحتلال اعتقل 4600 فلسطيني هذا العام

الاحتلال اعتقل 4600 فلسطيني هذا العامكشفت مؤسسات حقوقية فلسطينية، اليوم ان قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت، نحو(4634) فلسطينيا خلال عام 2020؛ من بينهم (543) طفلاً، و(128) من النساء.

وأوضح التقرير السنوي الصادر عن مؤسسات هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني ، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز معلومات وادي حلوة سلوان، في تقريرها السنوي، أن بين هؤلاء المعتقلين نحو 380 معتقلا إداريا.

واشار التقرير الى ان سلطات الاحتلال الإسرائيلي، واصلت خلال عام 2020، سياسة التنكيل الممنهج، وانتهاكاتها المنظمة لحقوق الأسرى والمعتقلين التي كفلتها المواثيق والأعراف الدولية، كجزء من بنية العنف التي تفرضها على الواقع الفلسطيني.

وتصدرت جملة من الانتهاكات واقع قضية المعتقلين، والأسرى في السجون الإسرائيلية، لا سيما مع انتشار فيروس "كورونا"، والتحولات التي رافقت الوباء، عبر جملة من الإجراءات التي فرضتها إدارة سجون الاحتلال، وساهمت في تفاقم الظروف الاعتقالية.

وبين التقرير أن عدد الأسرى الذين صدر بحقهم أحكام بالسجن المؤبد بلغ 543 أسيرا منهم خمسة أسرى خلال العام 2020.

وذكر التقرير أن هناك تسعة نواب معتقلين من بين نواب المجلس التشريعي المنتخبين في دورته الأخيرة.

وشمل التقرير، شرحا مفصلا لأوضاع المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلية.

