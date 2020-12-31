السعودية تسجل 9 حالات وفاة و140 إصابة جديدة بكورونا

جدة - نرمين السيد - وقالت وزارة الصحة السعودیة فى التقریر الیومى حول مستجدات الفیروس، إن الحصیلة الاجمالیة للجائحة ارتفعت بذلك إلى 6.223 متوفى و362.741 مصابا. وأشارت إلى ان عدد حالات التعافى ارتفع لیصل الى 353.853 حالة بعد تسجیل 171 حالة شفاء جدیدة.

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