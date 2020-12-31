وزير خارجية السودان : جيشنا سيطر على كل أراضى البلاد على حدود إثيوبيا

جدة - نرمين السيد - قال وزير الخارجية السودانى عمر قمر الدين، إن الجيش بات يسيطر على كل الأراضى السودانية بعد تقدمه على الحدود مع إثيوبيا، جاء ذلك خلال خبر عاجل أوردته قناة "العربية" الإخبارية.





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