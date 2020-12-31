انفجار عبوة ناسفة أثناء مرور دورية عسكرية فى مالى 

وأشار بيان الجيش، إلى أن الحادث الذى وقع على بعد 300 متر شمال مخيم القوة الأفريقية المشتركة عند مدخل قرية بولكيسى، لم يتسبب فى وقوع إصابات بين القوات المسلحة المالية أو أى أضرار مادية.
وأكد البيان أن البحث جار للعثور على مرتكبى هذا الهجوم.
وأعلنت الرئاسة الفرنسية (الإليزيه)، مساء الاثنين الماضى، مقتل 3 جنود فرنسيين فى مالى، إثر استهداف مركبتهم بعبوة ناسفة، خلال عملية أمنية فى منطقة همبورى جنوبى البلاد.
وقالت الرئاسة الفرنسية فى بيان رسمى: "تعرضت مدرعة جنود فرنسيين لانفجار بعبوة ناسفة مزروعة خلال قيامهم بعملية فى منطقة همبورى، ما أدى إلى مقتل 3 جنود".
وأضافت الرئاسة الفرنسية أن رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون علم بتأثر شديد بمقتل 3 جنود فى مالى.
وأكد ماكرون "عزم فرنسا استكمال محاربة الإرهاب فى منطقة الساحل مثنيا على شجاعة الجنود الفرنسيين المتواجدين هناك"، وفقا لبيان الإليزيه.
وفى وقت سابق من هذا الشهر، أعلن رئيس أركان الجيوش الفرنسية الجنرال، فرانسوا لوكوانتر، أن بلاده تفكر "بجدية" فى سحب قواتها من منطقة الساحل الأفريقى.
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