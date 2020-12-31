السودان يحذر إثيوبيا من بدء المرحلة الثانية لملء سد النهضة دون اتفاق

جدة - نرمين السيد - حذر السودان، اليوم الخميس، إثيوبيا من البدء فى المرحلة الثانية لملء سد النهضة دون اتفاق مع القاهرة والخرطوم كما حدث فى المرحلة الأولى من الملء، حسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.





وقال وزير الخارجية السودانى عمر قمر الدين، فى مؤتمر صحفى خلال استعراض أبرز ملفات عمل الوزارة فى عام 2020، إن الخرطوم تحذر من الملء الثانى لسد النهضة إذا لم يتم الاتفاق مع الدول الأخرى حول الأمر. وكانت الحكومة السودانية، قد أعلنت منتصف ديسمبر الجارى، الاتفاق مع إثيوبيا على استئناف المفاوضات حول سد النهضة، وذلك بعد مقاطعة الخرطوم لجلسات التفاوض بسبب ما اعتبرت أنه اعتماد على "منهج قديم" لن يجدى، ومطالبة بإعطاء دور أكبر للخبراء للمساهمة فى حل الأزمة بين القاهرة وأديس أبابا والخرطوم.

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