إيران: لدينا معلومات استخباراتية عن مؤامرة أمريكية لاختلاق ذريعة للحرب

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن إيران "ستدافع بشكل علني ومباشر عن شعبها وأمنها ومصالحها الحيوية" وسط التعزيزات العسكرية الأمريكية بالقرب من حدودها، وقد تلقت معلومات استخباراتية من العراق عن "مؤامرة لتلفيق ذريعة للحرب".

في الأسبوع الماضي، زعم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن "الميليشيات المدعومة من إيران'' مسؤولة عن الهجوم الأخير على المنطقة الخضراء في بغداد، التي تضم مجمع السفارة الأمريكية.

ونفت الجمهورية الايرانية وحلفاؤها صراحة هذه المزاعم، حيث أشارت طهران إلى أن توقيت الهجوم كان "مريبًا للغاية".

وكتب كبير الدبلوماسيين الإيرانيين: "بدلًا من محاربة كوفيد في الولايات المتحدة ، ترامب وحشده يهدرون المليارات لإرسال أسطول إلى منطقتنا". ولم يقدم ظريف أي تفاصيل أخرى حول الأدلة التي تلقتها إيران. وقد سخر سابقًا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنشره صورة لصواريخ مجهولة الهوية زعمت الولايات المتحدة أنها تشير إلى مسؤولية إيران عن هجوم 20 ديسمبر الصاروخي على السفارة الأمريكية في بغداد، مشيرًا إلى أن ترامب كان يستخدم "صورة لا قيمة لها في اتهام إيران بتهور". وقال: "المرة الأخيرة" التي "دمرت" الولايات المتحدة الشرق الأوسط بغزو العراق بذريعة واهية. وكانت القذائف عيار 107 ملم التي نشرها ترامب تحمل علامات باللغة الإنجليزية، ما أدى إلى تكهنات حول أصولها الفعلية. وتصنع الصين قاذفة صواريخ متعددة 107 ملم تُعرف باسم النوع 63، ويتم تصدير هذا النظام إلى عشرات البلدان حول العالم على مدى عقود عديدة. في العراق ، تم استخدامه من قبل الجيش العراقي، وقوات كردستان العراقية، وقوات الحشد الشعبي المتحالفة مع بغداد، وداعش. ومن المعروف أيضًا أن الجيش الأمريكي استولى على مخزونات من الأسلحة بعد غزو البلاد عام 2003.

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