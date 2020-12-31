نيو ساوث ويلز الأسترالية تجري تفتيشا مفاجئا ليلة رأس السنة

قالت الشرطة في ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية (NSW) إنها ستجري عمليات تفتيش مفاجئة في تجمعات ليلة رأس السنة الجديدة للتأكد من الالتزام بقيود Covid-19 ، وفقًا لإذاعة ABC العامة.

وقال ميك ويلينج، مساعد مفوض شرطة نيو ساوث ويلز، لمحطة ABC: "ستشاهد أعدادًا كبيرة من ضباط الشرطة بالزي الرسمي في الخارج."

وأضاف: "سنقوم بفحص المباني المرخصة، وسنطرق الأبواب عند الضرورة، وسنخرج ونقوم بدوريات في الأماكن العامة لضمان التزام الناس بالأوامر الصحية الحالية".

وتقتصر الأسر على خمسة ضيوف في سيدني الكبرى والمناطق المحيطة بها ، بينما تقتصر التجمعات في الهواء الطلق على 30 شخصًا كحد أقصى، وفقًا لـ ABC.