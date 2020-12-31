برصاص إرهابيين.. مقتل 5 من أفراد الجيش السوري بينهم ضابط برتبة مقدم

أفاد موقع روسيا اليوم مقتل خمسة أفراد من الجيش السوري بينهم ضابط باستهداف حافلة كانت تقلهم في بلدة تسيل في درعا حسب ما ذكرت وسائل إعلام وصفحات محلية.
وأشار الموقع الروسي إلى أن خمسة من أفراد الفرقة الرابعة بينهم ضابط برتبة مقدم قتلوا "بشكل مباشر بالرصاص من قبل إرهابيين مجهولين" في بلدة تسيل بريف درعا الغربي.
وبين الموقع أن "مسلحين مجهولين" استهدفوا سيارة عسكرية للفرقة على الطريق بين بلدتي سحم الجولان، وتسيل.
وألمح الموقع إلى أن الكتيبة التي يقودها الضابط "تضم بعضا من مجموعات التسوية والمصالحة" حيث إن الأفراد الأربعة جميعهم "من أبناء المنطقة ومن أفراد الفصائل المحلية الخاضعة لاتفاقية التسوية والمصالحة".
وذكر موقع روسيا اليوم أن محافظة درعا تشهد حوادث استهداف متكررة لأفراد الجيش السوري، وسبق أن تم استهداف مسلحين سابقين دخلوا ضمن ما تعرف باتفاقات المصالحة والتسوية في المحافظة.
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