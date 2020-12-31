مستقبل غامض لـ المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية.. هل يحدده بايدن بعد تنصيبه رسميا؟

مع اقتراب تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن ودخوله إلى البيت الأبيض في يناير المقبل، تتزايد التكهنات حول طبيعة مفاوضات "عملية السلام" التي ستجريها الولايات المتحدة بين إسرائيل والفلسطينيين.

وحسب صحيفة "ذا ألجيماينر" الأمريكية، فمن متابعة تعليقات ومواقف الفلسطينيين، ليس من الواضح على الإطلاق ما إذا كانوا يرغبون في عملية جديدة، أو ربما يفضلون الاحتفاظ بالوضع الراهن - ولا يرغبون في تغيير أي شيء.

لكن على سبيل المثال، أعربت السلطة الفلسطينية عن اهتمامها بعقد مؤتمر دولي تحت وصاية "الرباعية" وهي الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا، ويظهر هنا أن أمريكا لم تعد تقود المحادثات، وسيجريها كيان دولي غير متبلور بدون قيادة أو أجندة، بمعنى آخر: لا عملية ولا إطار ولا اتفاق.

ومن المحتمل أن يكون بايدن على دراية جيدة بالأسباب التي أدت إلى فشل جهود جون كيري وباراك أوباما في المفاوضات، بسبب مراوغة عباس، ما أدى إلى تأخير استئناف المفاوضات مع اسرائيل في هذا الوقت.

وهناك مسألة أخرى يجب حلها وهي المحادثات بين السلطة الفلسطينية وحماس، حيث يعتبر الحوار مع حماس ضروريًا لربط غزة والضفة الغربية من أجل إقامة دولة فلسطينية مستقبلية تسيطر على كامل أراضيها، ومن شأن العملية الانتخابية أن تعيد شرعية المفاوضين الفلسطينيين.

ومن المقرر أن يتولى بايدن السلطة في 20 يناير المقبل، وذلك بعد فوزه في الانتخابات الأمريكية على ترامب الذي اتهمه بتزوير الانتخابات.

وكان السفير الفلسطيني لدى روسيا، عبد الحفيظ نوفل، توقع في وقت سابق، أن صفقة القرن التي وضع أسسها الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، ستدفن مع رحيله عن السلطة، وتولي الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن زمام الحكم في الولايات المتحدة.

وقال "نوفل"، في تصريح لوكالة "نوفوستي" الروسية، إن صفقة القرن بشأن الاستيطان الفلسطيني الإسرائيلي دُفنت مع رحيل ترامب، مشيرًا إلى أن الإدارة الأمريكية الجديدة ستعود إلى موقف إقامة دولتين.

وتابع "نعتقد أن الإدارة الأمريكية ستعود بالضبط إلى هذا الموقف.. موقف إقامة دولتين.. أما صفقة القرن فقد فشلت فشلا تاما بفضل المقاومة الفلسطينية".