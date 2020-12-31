قبل بداية 2021.. لبنان يسجّل رقما "مُرعبا" في إصابات كورونا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ، عن تسجيل 3507 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية من بينهم (3497 محلية و10 وافدة).

وذكرت الوزارة اللبنانية في تقرير لها اليوم ان إجمالي إصابات كورونا في البلاد منذ بداية الجائحة وحتى الان ارتفعت الى 181503.

كما سجلت الوزارة في تقريرها، "12 حالة وفاة جديدة، وبذلك يصبح العدد الإجمالي للوفيات 1455".

والجدير ذكره، أنّه "وللمرة الأولى يُسجّل هذا الرقم المرتفع في الإصابات، منذ تفشي جائحة "كورونا" في لبنان وفق ما ذكر موقع لبنان دابت.