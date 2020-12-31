فوتشي: توزيع الجرعات الأولى من لقاح كورونا لعدد أكبر من الناس "قيد الدراسة"

قال الدكتور أنتوني فوتشي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، اليوم الخميس، إن توزيع الجرعات الأولى من لقاح كورونا لعدد أكبر من الناس "قيد الدراسة".

وتتطلب حقنة فايزر جرعة ثانية بعد 21 يومًا وتتطلب جرعة مودرنا جرعة ثانية بعد 28 يومًا، وحاليًا، تم إيقاف هذه الجرعات الثانية من قبل الحكومة الفيدرالية، لذلك ستكون متاحة وإدارتها عند الحاجة إليها لتوفير تلك الجرعات الثانية.

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ولكن هناك مخاطر متضمنة، من خلال عدم كبح الجرعات الثانية في البداية، سيتعين إنتاج المزيد من جرعات اللقاح وتوزيعها بحلول الوقت المطلوب للجرعات الثانية المطلوبة.

وقال في برنامج Today Show على شبكة NBC: "ما زلت أعتقد، إذا تم القيام به بشكل صحيح، يمكنك القيام بجرعة واحدة، والاحتفاظ بجرعات للجرعة الثانية، وما زلت تنجز المهمة"، ولكن هناك الكثير من النقاش حول ما إذا كانت تريد نشر التطعيم الأولي من خلال تلقيح المزيد من الأشخاص في الجولة الأولى".

وأضاف فوتشي أنه يمكن مناقشته في كلتا الحالتين، لكن إحدى المشاكل في القيام بذلك ستكون إذا لم يحصل الشخص على الجرعة الثانية في الوقت المناسب وهناك فترة تأخير.

وتابع قائلا، إنه من المعروف من التجارب السريرية أن "الوقت الأمثل هو إعطاؤه في يوم واحد ثم بالنسبة لموررنا بعد 28 يومًا ولشركة فايزر بعد 21 يومًا، هذا ما تخبرنا به البيانات هو أفضل طريقة للقيام بذلك".

وإذا كنت تريد التمسك بالبيانات، فهذه هي الطريقة التي يجب أن يتم بها ذلك، كما قال، "ولكن يمكنك إجراء حجة، وبعض الأشخاص، حول تمديد الجرعات من خلال إعطاء جرعة واحدة في جميع المجالات وآمل أن ستحصل على الجرعة الثانية في الوقت المناسب لتعطيها للأفراد ".