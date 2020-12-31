رابط موقع نظام نور..طريقة الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية

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محمد سياف - ابو ظبي - طريقة الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية عبر موقع نظام النور، حيث بدأت وزارة التعليم السعودية في إعلان نتائج اختبارات الطلاب الفصل الدراسي الأول 1442 هـ سواء من خلال تسجيل الدخول نظام نور استعلام حساب الطالب أو حساب ولي الأمر، والذي يتم بخطوات سهلة وبسيطة ضمن الخطة الميسرة بتكنولوجيا حديثة للتعليم عن بعد لكي يتم استخراج النتائج وأنت في مكانك، كما يتيح موقع noor برقم الهوية معرفة الدرجات بالتفصيل في كل مادة ومتابعة عملية التعليم للأبناء ومستواهم من خلال نتائج الاختبارات، كل هذا بالإضافة إلى قاعدة بيانات تشمل جميع الطلاب لتسهيل تواصل الإدارات التعليمية مع المعلمين ومع الطلاب وأولياء الأمور.

طريقة الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية عبر موقع نظام نور

خطوات بسيطة لمعرفة نتائج نظام برقم الهوية فقط:-

الدخول عبر موقع نظام نور 1442.

سجل اسم الدخول وكلمة السر ورمز التحقق.

ثم اضغط على كلمة التالي.

بعد تسجيل الدخول نظام نور حدد الرئيسية ومنها اختر نتائج الطلاب.

اكتب رقم الهوية ورمز التحقق المرئي، ثم اضغط عرض النتائج.

كما يتيح موقع نظام نور تسجيل الطلاب والأطفال الجدد من خلال حساب ولي الأمر ضمن الخدمات الإلكترونية التي توفر الوقت والجهد والحفاظ على التباعد الاجتماعي مع استمرارية مسيرة العملية التعليمية في مجراها الطبيعي، فضلاً عن سهولة الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية للاختبارات الشهرية والفصلية.