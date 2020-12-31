سحب مسابقة الحلم في ليلة رأس السنة 2020 وخطوات وأرقام الاشتراك لربح مليون دولار

مسابقة الحلم ، سوف يتم الإعلان عن أسم الفائز بجائزة قيمتها مليون دولار أمريكي خلال الساعات القليلة القادمة في ليلة رأس السنة الميلادية 2020 في منتصف يوم الخميس والجمعة، ولا يقتصر الاشتراك في مسابقة برنامج الحلم الذي يقدمه مصطفي الآغا مقدم برنامج صدي الملاعب على قناة mbc1 على فئة معينة بل يمكن لجميع الأشخاص حول العالم الاشتراك في المسابقة، مما أدي إلى زيادة عدد الباحثين عن طريقة الاشتراك للحصول على جائزة الحلم وعن رقم مسابقة الحلم ، سوف نقدم لكم اليوم طريقة الاشتراك وفي مسابقة الحلم لكي يكون لكم فرصة في الحصول على الجائزة بإذن الله، فتابعوني لمعرفة التفاصيل .

أولا قم بالتأكد من أن لديك رصيد كافي على الهاتف لكي تتمكن من التواصل مع مسابقة الحلم .

. ثم قم بإرسال رسالة نصية أكتب فيها ( حلم أو Dreem ) على الرقم الخاص ببلدك الذي سوف نقدمه لكم خلال السطور القليلة القادمة .

بعد ذلك سوف تصلك رسالة على الهاتف، تؤكد بأنك مشترك بالفعل في مسابقة الحلم ، ولكن لم يتم دخولك السحب على الجائزة .

، ولكن لم يتم دخولك السحب على الجائزة . يجب عليك الإجابة على الأسئلة المقدمة من برنامج الحلم بشكل صحيح، حيث يكون عدد الأسئلة 4 أو 5 أسئلة تقريبا .

بعد الإجابة على الأسئلة بشكل صحيح، سوف تصلك رسالة تؤكد دخولك في سحب الجائزة .

للاشتراك من السعودية من mobily على هذا الرقم 650444 .

للاشتراك من السعودية من zain على هذا الرقم 755505 .

للاشتراك من السعودية من lebara على هذا الرقم 313131 .

للاشتراك من السعودية من thuraya على هذا الرقم 0088216101074 .

للاشتراك من الكويت من zain على هذا الرقم 96922 .

للاشتراك من الكويت من viva على هذا الرقم 50640 .

للاشتراك من الكويت من gsm على هذا الرقم 4141 .

للاشتراك من مصر من etisalat و orange و vodafone على هذا الرقم 95450 .

للاشتراك من عمان من gsm على هذا الرقم 90434 .

للاشتراك من العراق من asiacell على هذا الرقم 2266 .

للاشتراك من العراق من korek على هذا الرقم 2180 .

للاشتراك من العراق من zain على هذا الرقم 12002833 .

للاشتراك من الأردن من orange على هذا الرقم 98880 .

للاشتراك من الأردن من umniah على هذا الرقم 98858 .

للاشتراك من الأردن من zain على هذا الرقم 9885870 .

للاشتراك من فلسطين من jawwal على هذا الرقم 1623 .

للاشتراك من فلسطين من wataniya على هذا الرقم 6750 .

للاشتراك من سوريا من mtn على هذا الرقم 1736 .

للاشتراك من سوريا من syriatel على هذا الرقم 1736 .

للاشتراك من تونس من ooredoo و orange و tunisie على هذا الرقم 85988 .

للاشتراك من المغرب من inwi و orange على هذا الرقم 9669 .

للاشتراك من البحرين من batelco على هذا الرقم 94000 .

للاشتراك من البحرين من viva على هذا الرقم 98885 .

للاشتراك من موريتانيا من mauritel على هذا الرقم 1559 .

خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم ليلة رأس السنة 2020رقم مسابقة الحلم للاشتراك في برنامج الحلم

الآن قد نكون وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه لكم طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم ليكون لديك الفرصة في الفوز بجائزة قيمتها مليون دولار أمريكي في ليلة رأس السنة 2020 .