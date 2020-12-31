برقم الهوية استعلام نتائج الطلاب نظام نور المرحلة ” الابتدائية والمتوسطة والثانوية”

نظام نور استخدم رقم المعرف للتعرف على النتائج من خلال نظام noor الالكتروني، حيث أن أهم شيء في أذهان الطلاب هذه الأيام بعد اختبارهم إلكترونيًا هو التحقق من نتائجهم لذلك الفصل الدراسي، والتي سيتم نشرها أيضًا إلكترونيًا، خاصة بعد قيام وزارة التعليم السعودية بالإعلان عن بدء تحميل النتائج عبر المنصة الالكترونية دون الحاجة إلى زيارة أي إدارة تعليمية او مدرسية، لذلك سنطلعك على كيفية الوصول إلى نتائج جميع سنوات الدراسة في نظام نور.

نظام نور 1442

تم الاستيلاء على إحدى المنصات الرقمية بعد أن ساءت الأحوال واضطر الطلاب للتخرج سواء كانت الاختبارات أو النتائج رقميًا في نفس العام حيث اجتاز طلاب المملكة امتحاناتهم من خلال منصة خاصة بهذا الأمر أطلقت عليها الوزارة اسم “مدرستي” وكان لكل طالب حساب خاص بأسمائهم وشعار يقترب به من امتحاناته كما أنه يتيح لجميع الطلاب والطالبات على جميع المستويات سواء طلاب المرحلة الإعدادية أو المتوسطة أو الابتدائية الوصول وحل الأسئلة تم ذلك بالفعل وتم الانتهاء من جميع الاختبارات بحيث لا يمكن الوصول إلا إلى النتائج المعروضة عليهم من خلال نظام نور، حيث لا يكون للطالب خيار سوى معرفة كيفية الوصول إلى نظام نور بينما الخطوات مطلوبة لتحقيق النتائج سنقدم لك هذا في الفقرة التالية.

الاستعلام عن النتائج عبر نظام نور الالكتروني

في البداية عزيزي الطالب إذا كنت ترغب في الحصول على نتائج الامتحانات الخاصة بك، سوف تحتاج إلى تجهيز رقم التعريف الشخصي بجانبك عند إدخاله من أجل التعرف عليه من خلال نظام نور، وتتمثل خطوات الاستعلام في الآتي:

يجب عليك تسجيل الدخول إلى نظام نور عبر هذا الرابط بالضغط هنا بعد فتح الموقع.

ثم أدخل اسمك وكلمة المرور ثم الأرقام التي تم إدخالها في المستطيل الصغير الذي يظهر أمامك في النهاية، حتى يتم الولوج إلى الموقع بحسابك الخاص.

وبعد ذلك قم بإدخال المعلومات المطلوبة، ثم انقر فوق تسجيل الدخول إذا وجدت الموقع صعبًا، فعليك المحاولة مرة أخرى في أوقات مختلفة من اليوم.

ويمكنك بعدها الاستعلام عن النتيجة من خلال الدخول على خيار “نتائج الامتحانات”، مما يفور الوقت والمجهود للطلاب وأولياء الأمور.