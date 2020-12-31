عرض تمويلي بدون تحويل الراتب من شركة مرابحة مرنة شاهد بالفيديو المستندات المطلوبة

عرض تمويلي بدون تحويل الراتب ومبالغ مالية تصل إلى 250 ألف ريال سعودي يأتي ضمن مجموعة من العروض التمويلية التي تقدمها شركة مرابحة مرنة للأفراد كما تقدم الشركة منتجات تمويلية بتسهيلات عديدة للشركات والمنشأت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية، حيث تعتبر شركة مرابحة مرنة من أهم وأكبر الشركات الرائدة في مجال التمويل والتي أدركت أهمية توفير منتجات تمويلية مصممة طبق ضوابط وأحكام الشريعة الإسلامية بالإضافة إلى تقديم العديد من الإمتيازات التي يمكن أن يستفيد بها العميل عند حصوله على المنتج.

عرض تمويلي بدون تحويل الراتب من شركة مرابحة مرنة

تقدم شركة مرابحة مرنة تمويل شخصي بدون تحويل الراتب ومبالغ تمويلية تبدأ من 5000 ريال سعودي وتصل إلى 250 ألف ريال سعودي بالإضافة إلى خيارات للسداد عديدة وأقساط ميسرة تصل حتى 60 شهر،كما توفر الشركة العرض من خلال خطوات سهلة وميسرة ومتطلبات بسيطة لاتمام إجراءات طلب المنتج، وسوف نوضح لك عزيزي القارئ في هذا المقال من خلال موقع ثقفنى أهم مميزات التمويل الشخصي المتاح لدي شركة مرابحة مرنة في المملكة.

منتج مصمم طبق أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية. لا يحتاج هذا العرض التمويلي المتاح لدي الشركة إلى تحويل الراتب الشهرى للعميل. يتميز تمويل شركة مرابحة مرنة بخيارات للسداد متنوعة وأقساط مجدولة حتى 5 سنوات. تقدم الشركة التمويل الفوري بمبالغ تمويلية تبدأ من 5000 ريال سعودي وبحد أقصى لقيمة مبلغ التمويل يصل إلى 250 ألف ريال سعودي.

رابط التقديم على عرض تمويل شركة مرابحة مرنة والشروط

يمكن للأفراد داخل المملكة العربية السعودية الراغبين في الحصول على عرض تمويلي بدون تحويل الراتب المقدم من شركة مرابحة مرنة عن طريق الموقع الإلكتروني للشركة وذلك من خلال الدخول على رابط التمويل الشخصي وتعبئة نموذج طلب المنتج بالبيانات الشخصية الخاصة بالعميل وذلك من أجل استكمال طلب الحصول على التمويل، ومن خلال موقع ثقفنى سوف نوضح الشروط الواجب توفرها في المتقدمين للاستفادة من العرض المتاح لدي شركة مرابحة مرنة للأفراد.

يجب أن يكون الشخص المتقدم من العاملين في القطاع الحكومي أو الشركات الكبري المعتمدة.

ألا يقل عمر الشخص المتقدم بطلب التمويل عن 18 سنة

الراتب الشهري للمتقدم الذي يعمل في القطاع الحكومي لا يقل عن 3000 ريال سعودي.

للعاملين في القطاع الخاص الراتب الشهري لا يقل عن 6000 ريال سعودي.

فترة الخدمة في العمل للمتقدم الذي يعمل في القطاع الحكومي أو شبة الحكومي يجب ألا تقل عن شهر واحد.

للمتقدم الذي يعمل في القطاع الخاص يشترط ألا تقل مدة الخدمة في الوظيفة عن سنة واحدة.

لموظفي قطاع البنوك أو قطاع الأتصالات فترة الخدمة في العمل يجب ألا تقل عن 3 أشهر.

تقديم إثبات الهوية للمتقدم.

العنوان الوطني للشخص المتقدم.

توفير خطاب تعريف من جهة عمل المتقدم والذى يحتوي على الراتب الأساسي والمسمي الوظيفي وتاريخ الإلتحاق بالعمل والبدلات.

تقديم كشف حساب بنكي خاص بالشخص المتقدم.

يجب على العميل زيارة فرع الشركة لتقديم طلب التمويل.

المستندات والأوراق المطلوبة لاستكمال طلب المنتج