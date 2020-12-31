خطوات تقديم اعتراض على بيانات الإشتراك للمتقاعدين

المؤسسة العامة للتقاعد أوضحت مجموعة من الخطوات يسير عليها المشترك لتقديم طلب اعتراض على بيانات الإشتراك، ولقد أشارت المؤسسة العامة للتقاعد أنه يتم تقديم طلب الإعتراض من خلال الدخول على موقع النفاذ الوطني الموحد أو من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمؤسسة ويشترط أن يكون للمشترك بيانات عند المؤسسة، وكل ذلك لما قامت به المؤسسة من تعديل في الصفحة الإلكترونية وكذلك أيضاً التطبيق التابع للمؤسسة.

زيارة الموقع الرسمي الخاص بالمؤسسة العامة للتقاعد

الدخول على الخدمة الإلكترونية أو النفاذ الوطني الموحد

الضغط على خانة خدمة مشترك

الضغط على أيقونة خدمة اعتراض على بيانات الإشتراك

تعبئة البيانات المطلوبة

الضغط على خانة تقديم الطلب.

خطوات تقديم طلب اعتراض على بيانات الإشتراك للمتقاعدينالمؤسسة العامة للتقاعد

ترتبط المؤسسة العامة للتقاعد بالخدمة المدنية من الناحية الإدارية، وتعتبر مدينة الرياض هي المقر الرئيسي للمؤسسة ويوجد للمؤسسة 51 فرع في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية، وتعددت خدمات المؤسسة العامة للتقاعد فهي تشمل أنظمة النظام المدني فهي تقدم إليهم الحماية التأمينية من خلال صناديق ادخارية تخدم الموظفين المدنين يتقاضونها عند التقاعد وهذا حسب ما يقرره نظام التقاعد وكذلك تقدم المؤسسة نظام تبادل المنافع وهو حفظ حقوق الموظفين المنتقلون من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص أو ينتقلون من القطاع الخاص إلى الحكومي.

زيارة موقع الإلكتروني المؤسسة العامة للتقاعد

الضغط على خانة الخدمات الإلكترونية

اختيار أيقونة حاسبة التقاعد

إدخال كافة البيانات المطلوب تسجيلها بشكل صحيح

الضغط على أيقونة عرض قيمة المعاش.

طريقة حساب المعاش التقاعدي بطريقة ذاتية

ومن المعلوم أن قيمة المعاش المُستعلم عنه هو تقريبي مُقدر على حسب البيانات المُدخلة، وتنحصر تلك البيانات في نوع الجنس (ذكر /أنثى) وقيمة أخر راتب متقاض ونوع الخدمة التي كان يُقدمها المتقاعد مع ذكر سبب ترك الخدمة، وما يجب ذكره أيضاً هو أن المتقاعد يتقاضى معاش في حالة قضاء مدة معينة خدمة.

الهدف من نظام التقاعد

توفير حياة آمنه للمتقاعدين ومستوى معيشي وكذلك توفير خدمات متنوعة يستفيد منها المتقاعدين والمشتركين وإصلاح جميع الأنظمة التقاعدية والتعزير من نظام الحوكمة.