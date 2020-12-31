أخبار اليمن : أمين عام المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ محمد المراني

أمين عام المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ محمد المرانيبعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ محمد بن احمد عطيه المراني، بعد حياة حافلة بالبذل والعطاء في خدمة وطنه ومجتمعه.

وأشاد الأمين العام بمناقب الفقيد وأعماله المشهودة على المستوى الإجتماعي وإصلاح ذات البين، وما عرف عنه من حكمة ومواقف راسخة في الدفاع عن الحق والانحياز للوطن.

وعبر أمين عام المؤتمر في برقية العزاء التي بعثها إلى الشيخ حميد المراني، وشقيقه محمود، وكافة آل المراني، وقبائل سفيان عامة عن خالص العزاء في هذا المصاب الجلل.. سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد يواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته وأن يعصم قلوب أهله وقبيلته بالصبر والسلوان.

“إنا لله وإنا إليه راجعون”.