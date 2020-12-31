الحكومة اليمنية الجديدة تعقد أول اجتماع لها بعد وصولها إلى عدن

جدة - نرمين السيد - وأفادت قناة "العربية"، مساء اليوم الخميس، بأن رئيس الحكومة معين عبدالملك، زار جرحى الهجوم الإرهابى، الذى ارتفع عدد ضحاياه إلى 25 قتيلا و110 جرحى، فى عدد من مستشفيات العاصمة المؤقتة، موجها بتقديم الرعاية لجميع الجرحى على نفقة الدولة حتى تماثلهم للشفاء.

وترأس وزير الداخلية اجتماعا للجنة التحقيق فى استهداف مطار عدن، حيث ناقش الاجتماع ملابسات الجريمة وما توصلت إليه التحقيقات الأولية، فيما قال رئيس بعثة الأمم المتحدة لاتفاق الحديدة إن استهداف عدن يعد"هجوما مباشرا على السلام باليمن".

وفى السياق نفسه، تعهّدت الحكومة اليمنية بالعمل على "إعادة الاستقرار" للبلاد غداة الهجوم على مطار عدن وسقوط عشرات القتلى والجرحى.

فيما قال وزير الخارجية أحمد بن مبارك: إنّ الحكومة مصممة على العمل من عدن لمواجهة التحديات، والقيام بواجباتها، ولن يثنيها الحادث الإرهابى عن ذلك، والمعلومات والتحقيقات الأولية تؤكد قيام مليشيات الحوثى بهذا العمل الإرهابى البشع، حيث تم رصد إطلاق الصواريخ من مناطق الحوثيين.

وأضاف الوزير أنه سيتم نشر الأدلة وبقية التفاصيل فور استكمال التحقيقات التى تقوم بها لجنة برئاسة وزير الداخلية، معتبرا أن هدف الحوثيين هو استمرار الحرب ورفض جهود تحقيق السلام.

ووصلت الحكومة اليمنية الجديدة التى تضم 24 وزيرا إلى جانب رئيسها معين عبدالملك، إلى عدن، المقر المؤقت للسلطة المعترف بها دوليا، بعد أيام من أدائها اليمين أمام الرئيس عبدربه منصور هادى، فى السعودية حيث يقيم منذ سنوات.