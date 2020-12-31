مقتل 5 من أفراد الجيش السورى فى درعا

جدة - نرمين السيد - وذكرت وسائل إعلام محلية، أن خمسة من أفراد الفرقة الرابعة بينهم ضابط برتبة مقدم قتلوا "بشكل مباشر بالرصاص من قبل إرهابيين مجهولين" فى بلدة تسيل بريف درعا الغربى.

كذلك ذكرت صفحات معارضة أن "مسلحين مجهولين" استهدفوا سيارة عسكرية للفرقة على الطريق بين بلدتى سحم الجولان، وتسيل، وأضافت أن الكتيبة التي يقودها الضابط "تضم بعضا من مجموعات التسوية والمصالحة" وقالت إن الأفراد الأربعة جميعهم "من أبناء المنطقة ومن أفراد الفصائل المحلية الخاضعة لاتفاقية التسوية والمصالحة".

يذكر أن محافظة درعا تشهد حوادث استهداف متكررة لأفراد الجيش السورى، وسبق أن تم استهداف مسلحين سابقين دخلوا ضمن ما تعرف باتفاقات المصالحة والتسوية فى المحافظة.